Questo articolo è stato letto 944 volte

CIE - Carta d’identità elettronica: la nuova circolare del Ministero

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nuova circolare sulla carta d’identità elettronica.

Nel documento si avvisa che nel corrente mese prenderà avvio la quarta fase di emissione della CIE che assicurerà gradualmente l’attivazione del servizio presso tutti i Comuni entro il mese di agosto del 2018.

Si comunica inoltre che per supportare i Comuni ed i cittadini nelle procedure di rilascio del documento è stato allestito un centro di assistenza e che il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD), ha realizzato un “portale per le Prefetture”- webcie.cnsdinterno.govit. per monitorare l’attuazione del progetto CIE nell’ambito dei Comuni di rispettiva competenza.

PER APPROFONDIRE

CIR 31/3/2017, n. 4 – Nuova carta d’ identità elettronica

CIR 5/9/2017, n. 8 – Nuova carta d’identità elettronica

SI CONSIGLIA LA LETTURA: