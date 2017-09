Questo articolo è stato letto 171 volte

ANAGRAFE - Cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea

Alla scadenza dell’anno di iscrizione nel registro della popolazione temporanea, le persone possono chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea o chiedere un’ulteriore proroga?

Lo schedario della popolazione temporanea deve essere revisionato periodicamente, almeno una volta all’anno, per eliminare dall’elenco le schede di persone non più dimoranti, temporaneamente nel comune per allontanamento o decesso o per aver stabilito la dimora abituale altrove. L’iscrizione, dunque, è valida un anno; dopo questo termine l’ufficiale d’anagrafe provvede alla cancellazione dei soggetti dallo schedario e sarà necessario procedere con una nuova iscrizione.