Questo articolo è stato letto 397 volte

ANAGRAFE - Avviso importante: richiesta di accesso non autorizzato ai sistemi ANPR – INA SAIA

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in data 23 novembre 2018, ha divulgato il seguente Comunicato:

Alcuni comuni hanno segnalato, tramite il canale di assistenza ANPR, che personale non autorizzato ha chiesto telefonicamente di accedere in teleassistenza alle postazioni di lavoro degli ufficiali di Anagrafe, allo scopo di fornire assistenza o di installare aggiornamenti.

Si raccomanda di non dare corso a tali richieste, di non cedere le credenziali di accesso ai sistemi informatici, di denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti e darne notizia dettagliata al canale di assistenza ufficiale: cnsd.assistenzatecnica@interno.it

In proposito si richiamano le disposizioni del DPCM n. 194/2014 allegato C) e le specifiche istruzioni fornite da questa Direzione Centrale, con le quali è stata evidenziata la necessità di assicurare la corretta gestione e conservazione dei dispositivi di sicurezza (certificato identificativo della postazione, smart card e credenziali di accesso) a cura dei titolari, essendo tali strumenti strettamente personali e preordinati a garantire la provenienza, la sicurezza, l’integrità e la tracciabilità dei dati registrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA