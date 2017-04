Questo articolo è stato letto 2 volte

ELETTORALE - Approvato il disegno di legge sui voucher

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373).

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Per approfondire

Dossier del Servizio Studi sul disegno di legge di conversione, senza modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

