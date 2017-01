Questo articolo è stato letto 6 volte

STATO CIVILE - Unioni civili Approvati i decreti attuativi della legge sulle unioni civili

Il Consiglio dei ministri del 14 gennaio ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge sulle unioni civili.

Nello specifico i tre provvedimenti prevedono:

1. disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;

2. disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la stessa legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti già in vigore;

3. disposizioni di coordinamento in materia penale.

