Questo articolo è stato letto 469 volte

ANPR - ANPR – Supporto ai comuni per il subentro – Nuove FAQ

Sono pubblicate le FAQ in risposta ai quesiti pervenuti in relazione all’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1. CUP J53D17000850007, approvato con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017 e pubblicato il 5 dicembre 2017 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

Si ricorda che, ai sensi del punto 9 “Disposizioni Finali” del suddetto Avviso, eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti dell’Avviso, delle istruzioni operative e alle modalità di partecipazione potranno essere trasmesse alla PCM – Dipartimento della funzione pubblica esclusivamente all’indirizzo e-mail contributi_comuni_anpr@funzionepubblica.it

Non saranno esaminati i chiarimenti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità.

Le relative risposte saranno rese disponibili nelle risposte alle FAQ periodicamente pubblicate sulla pagina del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Fonte: http://www.pongovernance1420.gov.it