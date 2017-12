Questo articolo è stato letto 516 volte

ANPR - Anagrafe della Popolazione residente: al via il sostegno ai Comuni

Con comunicato dell’ 11/12/2017 il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che:

Il 5 dicembre scorso con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017, è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro” volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1.

L’intervento messo a punto dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, offre una leva “incentivante” ai Comuni per favorire il completamento della migrazione delle anagrafi locali verso un’unica base dati nazionale.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione dell’intervento progettuale una dotazione di risorse pari a 14.415.000 euro a valere sull’Asse 1 (FSE) del PON “Governance e Capacità Istituzionale”.

L’intervento è rivolto a tutti i Comuni italiani che realizzeranno il subentro in ANPR nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.

In seguito al subentro, i Comuni potranno presentare una richiesta online di contributo, inviando, a partire dal 1° febbraio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, un format predefinito secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative che saranno pubblicate a breve dal Dipartimento della funzione pubblica. Il valore del contributo erogabile è modulato in funzione della dimensione demografica del Comune.

I soggetti ammessi al contributo sono tutti i Comuni italiani che non abbiano ancora completato la migrazione ad ANPR alla data di pubblicazione dell’Avviso.

Il valore del contributo è parametrato alla dimensione demografica del Comune (sulla base del Censimento ISTAT sulla popolazione residente del 2011):

CLASSI DEMOGRAFICHE

CONTRIBUTO PER COMUNE Comuni con numero di residenti ≤ 1.000 Euro 1.000,00 Comuni con numero di residenti compreso tra 1.001 e 5.000 Euro 1.500,00 Comuni con numero di residenti compreso tra 5.001 e 10.000 Euro 2.000,00 Comuni con numero di residenti compreso tra 10.001 e 50.000 Euro 3.400,00 Comuni con numero di residenti ≥ 50.001 Euro 7.000,00 I Comuni sono tenuti, a pena di esclusione dal finanziamento, a presentare richiesta online di contributo, secondo le modalità che saranno indicate nelle istruzioni operative in via di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. I termini di presentazione delle richieste di contributo sono aperti, a pena di irricevibilità, dal primo febbraio 2018 al 31 dicembre 2018.

