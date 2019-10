Questo articolo è stato letto 43 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - AgID: nomina del responsabile per la transazione al digitale Nominati oltre 5.000 RTD

L’Agenzia per l’Italia digitale ha pubblicato unain cui rileva la crescita del numero di pubbliche amministrazioni che hanno nominato un proprio responsabile per la transizione al digitale (RTD), aumentate in un anno di oltre il 70%, con oltre 5.000 dirigenti incaricati; l’Agid ricorda l’obbligatorietà della nomina in oggetto da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.