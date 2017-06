Questo articolo è stato letto 33 volte

STATO CIVILE - Adozione – Minore in situazione di abbandono – Nomina tutore – Autorità competente – Individuazione

La competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore in situazione di “abbandono”, si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità.

