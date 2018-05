Questo articolo è stato letto 83 volte

STATO CIVILE - Presupposti per l’adozione del minore

Alla luce della giurisprudenza di legittimità, l’adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale, una extrema ratio, cui possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l’affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio.

>> Continua a leggere la sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA