CITTADINANZA - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio

Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, risulta irrilevante la separazione di fatto, incontestatamente intervenuta tra i coniugi, richiedendo la legge una condizione ostativa diversa, ovvero la separazione personale giudizialmente accertata. In effetti, le condizioni ostative previste nell’art. 5 della legge n. 91 del 1992 non possono essere fondate su clausole elastiche, ma su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi ad un accertamento di fatto dell’autorità amministrativa, come desumibile anche dall’esame delle altre specifiche condizioni interdittive, quali l’annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

