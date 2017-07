Questo articolo è stato letto 55 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Accesso ai documenti amministrativi – Interesse del richiedente

L’evoluzione giurisprudenziale in tema di interesse all’accesso è pervenuta, oramai ad una nozione ampia di “strumentalità” del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso, non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata “strumentalità” va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.



