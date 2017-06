Questo articolo è stato letto 46 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Esercizio di controllo generalizzato sull’attività amministrativa

Per quanto riguarda la tutela del diritto di accesso, è da osservare che i soggetti destinatari dell’azione amministrativa non hanno titolo ad esercitare un controllo generalizzato ed onnicomprensivo sull’esercizio dell’attività amministrativa, ma hanno piuttosto l’onere di individuare e specificare in modo sufficientemente preciso e circoscritto gli atti che, in base ai dati in loro possesso, possono aver comportato una lesione nella propria sfera giuridica, per cui è da escludere l’ammissibilità di una pretesa all’accesso formulata in maniera generica, eccessivamente estesa o riferita ad documentazione non specificamente individuata, tale da esporre l’Amministrazione, in detta sede, a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli atti stessi in contrasto con i principi economicità e tempestività dell’azione amministrativa.

>> Continua a leggere la sentenza