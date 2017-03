Questo articolo è stato letto 240 volte

PERSONALE - Decreto legge su voucher e appalti Abrogazione dell’intera normativa sui voucher

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/3//2017 il decreto legge 25/2017 “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonchè per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”

L’immediata entrata in vigore del decreto legge ha prodotto la contestuale abrogazione dell’intera normativa sui voucher, con la incredibile conseguenza che per quelli utilizzabili fino alla fine del 2017 manca una qualsiasi norma di riferimento.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diramato un primo PARERE sul tema, cercando di fare chiarezza.