POLIZIA MORTUARIA - Illuminazione votiva

La gestione dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero integra un’attività accessoria alla gestione del cimitero sul quale insiste l’impianto e, pertanto, configura un servizio pubblico direttamente correlato alla gestione del cimitero stesso, con la conseguenza che ai beni afferenti al servizio si estende la tutela propria dei beni sottoposti al regime demaniale, ex art. 824, comma 2, c.c., ossia la tutela in via amministrativa, cui si riferisce il combinato disposto degli artt. 823, comma 2, e 828, comma 1, c.c. e, pertanto, la possibilità di adottare un provvedimento finalizzato alla riacquisizione del possesso dell’impianto, detenuto in conseguenza della scadenza della concessione.

