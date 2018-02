Questo articolo è stato letto 245 volte

POLIZIA MORTUARIA - Titolare dello ius eligendi sepulchrum – istanza di trasferimento di salma

L’ operazione di estumulazione e di traslazione della salma in altra sede si configurano come atti a carattere di eccezionalità che possono essere, a seguito d’istanza, disposti dal sindaco, il quale, discrezionalmente, valuta i fondati motivi che sono alla base della scelta del trasferimento. In tal senso si è pronunciato anche il giudice civile che ha avuto modo di chiarire che il titolare dello ius eligendi sepulchrum può richiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma, nonostante l’opposizione degli altri parenti, ma solo a condizione che la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguate motivazioni, che solitamente consistono nella dichiarazione di volontà del defunto.

>> Continua a leggere la sentenza